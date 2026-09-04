Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від Данії

Йдеться зокрема про енергетичне та рятувальне обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури та підготовки до зими.

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До столиці прибула чергова партія гуманітарної допомоги від данського благодійного фонду «Bevar Ukraine» для підтримки критичної інфраструктури та підготовки Києва до зими.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Київ отримав від Данії енергетичне та рятувальне обладнання, зокрема 2 дизельні генератори MAN B&W Diesel потужністю 540 кВт, дизельний мотор, великі намети місткістю на 30 осіб кожен, понад 200 одиниць одноразових і багаторазових легких нош, металеві термобокси та 28 палет із вогнегасниками.

Торік данська організація передала промислові генератори для Департаменту освіти і науки, а загалом за 2023–2024 роки доставила до столиці щонайменше 60,7 тонни гуманітарних вантажів орієнтовною вартістю понад 164 тисячі євро.

Фонд регулярно забезпечує українські заклади й гуманітарні хаби медичним обладнанням, ліжками, засобами енергозабезпечення та іншим необхідним майном.