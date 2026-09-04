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Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від Данії

Йдеться зокрема про енергетичне та рятувальне обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури та підготовки до зими.

Київ отримав чергову партію гуманітарної допомоги від Данії
Гуманітарна допомога від Данії
Фото: КМВА

До столиці прибула чергова партія гуманітарної допомоги від данського благодійного фонду «Bevar Ukraine» для підтримки критичної інфраструктури та підготовки Києва до зими. 

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Київ отримав від Данії енергетичне та рятувальне обладнання, зокрема 2 дизельні генератори MAN B&W Diesel потужністю 540 кВт, дизельний мотор, великі намети місткістю на 30 осіб кожен, понад 200 одиниць одноразових і багаторазових легких нош, металеві термобокси та 28 палет із вогнегасниками.

Торік данська організація передала промислові генератори для Департаменту освіти і науки, а загалом за 2023–2024 роки доставила до столиці щонайменше 60,7 тонни гуманітарних вантажів орієнтовною вартістю понад 164 тисячі євро. 

Фонд регулярно забезпечує українські заклади й гуманітарні хаби медичним обладнанням, ліжками, засобами енергозабезпечення та іншим необхідним майном.

  • Раніше, Данія передала Україні нові мобільні сховища для авіаційного майна. Це дозволить зберігати у захищеному місці метрологічне обладнання й окремі компоненти літаків.
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