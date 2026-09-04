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Від атаки російського дрона постраждала частина Національного заповідника “Софія Київська”

Йдеться про Будинок консисторії XVIII ст.

Від атаки російського дрона постраждала частина Національного заповідника “Софія Київська”
Будинок консисторії після атаки російського дрона
Фото: надала Неля Куковальська

Вдень 4 вересня вибухова хвиля від атаки російського дрона пошкодила Будинок консисторії (Хлібню), що є частиною Національного заповідника “Софія Київська.” Про це у коментарі LB.ua повідомила директорка заповідника Неля Куковальська.

За її словами, ніхто зі співробітників не постраждав – усі встигли сховатися. Будівля Софійського собору на перший погляд не постраждала, але її ще будуть детально оглядати. Пошкоджень зазнав Будинок консисторії (Хлібня) XVIII ст. – у будівлі повилітали деякі вікна, всередині зруйновані скляні тамбури. 

Будинок консисторії після атаки російського дрона
Фото: надала Неля Куковальська
Будинок консисторії після атаки російського дрона

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Будинок консисторії після атаки російського дрона
Фото: надала Неля Куковальська
Будинок консисторії після атаки російського дрона

Будинок консисторії після атаки російського дрона
Фото: надала Неля Куковальська
Будинок консисторії після атаки російського дрона

“Будемо шукати кошти на відновлення. Ще не знаю де. Дуже багато пропонують допомогу, – колеги, представництво ЮНЕСКО в Україні… скористаємося,” – каже Куковальська.

Нагадаємо, Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва; вона розташована навпроти Софії Київської. Постраждали не менше семи людей, шістьох з них госпіталізували.

Міністерство культури України станом на кінець серпня цього року зафіксувало руйнування і пошкодження 2138 об’єктів культурної спадщини і 2640 закладів культури

Про Будинок консисторії:

  • споруду звели у 1722–1730 роках для хлібні (пекарні) Софійського монастиря;
  • після закриття монастиря будівлю переобладнали під приміщення духовної Консисторії – органу єпархіального управління і суду, звідки й закріпилася сучасна назва;
  • у 1851–1853 роках за проєктом Павла Спарро прибудували новий корпус із головним фасадом уздовж Володимирської вулиці, а в 1884–1886-х перебудову вів архітектор Володимир Ніколаєв;
  • унаслідок численних перебудов споруда втратила первісний бароковий вигляд, реставрація 1976–1984 років частково відновила первісні форми;
  • зараз у ній розміщені виставкові зали «Хлібня».
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