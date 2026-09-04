Вдень 4 вересня вибухова хвиля від атаки російського дрона пошкодила Будинок консисторії (Хлібню), що є частиною Національного заповідника “Софія Київська.” Про це у коментарі LB.ua повідомила директорка заповідника Неля Куковальська.

За її словами, ніхто зі співробітників не постраждав – усі встигли сховатися. Будівля Софійського собору на перший погляд не постраждала, але її ще будуть детально оглядати. Пошкоджень зазнав Будинок консисторії (Хлібня) XVIII ст. – у будівлі повилітали деякі вікна, всередині зруйновані скляні тамбури.

Фото: надала Неля Куковальська Будинок консисторії після атаки російського дрона

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Фото: надала Неля Куковальська Будинок консисторії після атаки російського дрона

Фото: надала Неля Куковальська Будинок консисторії після атаки російського дрона

“Будемо шукати кошти на відновлення. Ще не знаю де. Дуже багато пропонують допомогу, – колеги, представництво ЮНЕСКО в Україні… скористаємося,” – каже Куковальська.

Нагадаємо, Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва; вона розташована навпроти Софії Київської. Постраждали не менше семи людей, шістьох з них госпіталізували.

Міністерство культури України станом на кінець серпня цього року зафіксувало руйнування і пошкодження 2138 об’єктів культурної спадщини і 2640 закладів культури.

Про Будинок консисторії: