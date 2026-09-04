Вдень 4 вересня вибухова хвиля від атаки російського дрона пошкодила Будинок консисторії (Хлібню), що є частиною Національного заповідника “Софія Київська.” Про це у коментарі LB.ua повідомила директорка заповідника Неля Куковальська.
За її словами, ніхто зі співробітників не постраждав – усі встигли сховатися. Будівля Софійського собору на перший погляд не постраждала, але її ще будуть детально оглядати. Пошкоджень зазнав Будинок консисторії (Хлібня) XVIII ст. – у будівлі повилітали деякі вікна, всередині зруйновані скляні тамбури.
“Будемо шукати кошти на відновлення. Ще не знаю де. Дуже багато пропонують допомогу, – колеги, представництво ЮНЕСКО в Україні… скористаємося,” – каже Куковальська.
Нагадаємо, Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва; вона розташована навпроти Софії Київської. Постраждали не менше семи людей, шістьох з них госпіталізували.
Міністерство культури України станом на кінець серпня цього року зафіксувало руйнування і пошкодження 2138 об’єктів культурної спадщини і 2640 закладів культури.
Про Будинок консисторії:
- споруду звели у 1722–1730 роках для хлібні (пекарні) Софійського монастиря;
- після закриття монастиря будівлю переобладнали під приміщення духовної Консисторії – органу єпархіального управління і суду, звідки й закріпилася сучасна назва;
- у 1851–1853 роках за проєктом Павла Спарро прибудували новий корпус із головним фасадом уздовж Володимирської вулиці, а в 1884–1886-х перебудову вів архітектор Володимир Ніколаєв;
- унаслідок численних перебудов споруда втратила первісний бароковий вигляд, реставрація 1976–1984 років частково відновила первісні форми;
- зараз у ній розміщені виставкові зали «Хлібня».