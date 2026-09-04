Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва: цілила в кабінет Поклада

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Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в Києві

Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він обговорив удар з в.о. голови СБУ Олександром Покладом. Всі екстрені служби на місці.

«Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі», – сказав президент, анонсувавши відповідь: «Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь».

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Внаслідок атаки постраждали не менше семи людей, розповів мер Віталій Кличко. Шістьох з них госпіталізували.

Будівля центрального управління СБУ в Києві розташована навпроти Софії Київської.

Росія продовжує безперервні атаки дронами по Києву з 27 серпня. Переважно вона застосовує дрони з реактивним двигуном, що мають в кілька разів вищу швидкість ніж зразки з пропелером.

Від ранку росіяни вже кілька разів атакували місто. Працювала ППО.