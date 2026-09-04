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Виклик, якого ще не було: Київська область напрацьовує механізми утилізації відходів після ударів по складах

Зокрема, створюють алгоритм поводження з органічними відходами. 

Виклик, якого ще не було: Київська область напрацьовує механізми утилізації відходів після ударів по складах
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

На частині пошкоджених російськими ударами складах у Київській області зберігали продукцію органічного походження. Через руйнування є значні обсяги пошкодження продукції та відходів, які потрібно оперативно і безпечно прибрати.

Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко, назвавши завдання викликом для області. Раніше регіон не стикався з одночасним пошкодженням такої кількості складів і таких обсягів продуктів. 

«Тому сьогодні працюємо над тим, щоб надзвичайні ситуації не переросли в екологічне лихо», – сказав він. 

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Ткаченко провів нараду з представниками екологічної інспекції, громад, бізнесу, ДСНС та інших служб. 

«Мета – визначити конкретний покроковий план дій, встановити чіткі терміни і відповідальних. Від обстеження та визначення виду відходів до їхнього безпечного збирання, сортування, вивезення, оброблення чи захоронення», – додав Тимур Ткаченко. 

Триває робота над впровадженням в області алгоритму поводження з органічними відходами, що залишились після ворожих атак. Відповідні рішення готуються винести на нинішнє засідання Ради оборони та засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Створять і робочу групу з представниками підприємств, РДА і відповідальних служб. 

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