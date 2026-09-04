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Буданов: Україна не повинна погоджуватися на компроміс, який дозволить РФ підняти свій прапор на Донбасі

Така поступка означала б для Кремля отримання територій, які вони не змогли окупувати.

Буданов: Україна не повинна погоджуватися на компроміс, який дозволить РФ підняти свій прапор на Донбасі
Очільник Офісу президента України Кирило Буданов під час панельної сесії у Давосі, 20 січня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Україна не повинна погоджуватися на компроміс щодо Донбасу, який дозволить Росії заявити про контроль над територіями та встановити там свій прапор. 

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю The New York Times.

За словами Буданова, одним із головних мотивів, чому він у січні очолив Офіс президента, була можливість вести переговори. 

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На той момент американський спецпосланець Стів Віткофф та російські й українські переговорники створили 20-пунктний мирний план до двох ключових невирішених питань: управління окупованою Росією атомною електростанцією та контроль над територією Донбасу, підконтрольна Україні.

Серед можливих сценаріїв розглядали передачу цих територій під управління приватних військових підрядників, адміністрації "Ради миру" президента США Дональда Трампа, або створення спільних українсько-російських цивільних адміністрацій.

Кирило Буданов заявив, що радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на варіант, який фактично дозволив би Росії отримати формальний контроль над цими територіями.

На його думку, така поступка означала б для Москви отримання територій, які російська армія не змогла захопити.

Він пояснив, що Росія не повинна отримати політичну винагороду за те, чого її армія не змогла досягти на полі бою.

За словами керівника ОП, переговори між Україною та Росією можуть відновитися вже у вересні, однак умови для припинення вогню, на його думку, навряд чи з’являться до весни.

  • Росія протягом тристоронніх переговорів вимагала виведення армії із Донецької й Луганської областей повністю. Україна категорично відкинула таку можливість, заявивши, що готова лише на один компроміс – це зупинити бойові дії на поточних лініях. Але не віддавати росіянам те, що вони не змогли захопити. 
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