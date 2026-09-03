Фільм «Ротація» Марини Ер Горбач покажуть на Лондонському кінофестивалі

Українсько-шведсько-турецький ігровий короткометр української режисерки Марини Ер Горбач увійшов до програми 70-го Лондонського фестивалю (LFF), що триватиме з 7 до 18 жовтня, йдеться на сайті фестивалю.

За описом, 12-хвилинна «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу і відтепер шукає опору в новій реальності.

Фільм зняли в межах проєкту The Displacement Film Fund (DFF). Однією з його ініціаторок і головою відбіркової комісії є акторка Кейт Бланшетт, яка також буде присутня на показі.

На Лондонському фестивалі стрічку представлять разом із фільмами чотирьох інших режисерів та режисерок, які увійшло до DFF, в рамках показу 9 жовтня в кінотеатрі BFI Southbank.

Нагадаємо, цьогоріч премʼєра «Ротації» відбулась на Роттердамському кінофестивалі.

Про Марину Ер Горбач:

українська режисерка та продюсерка;

членкиня Європейської кіноакадемії;

найбільш відома повнометражною стрічкою «Клондайк» (2022), за яку отримала нагороду у кінофестивалі «Санденс» за «найкращу режисуру світового кіно»;

у квітні режисерку відзначили премією SEEfest Legacy Award «За досягнення» на South East European Film Festival;

цьогоріч її імʼя стало частиною дизайну благодійної футболки від Uniqlo.

Про BFI London Fim Festival:

один з провідних кінофестивалів Європи, представлений Британським інститутом кінематографії;

заснований у 1956-му році; у 2014-му році фільм «Плем’я» Мирослава Слабошпицького став найкращим у конкурсі дебютів;

у 2018-му році на фестивалі показали ісландсько-український фільм Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні» і фільм Сергія Лозниці «Донбас».

Про The Displacement Film Fund:

пілотний проєкт для підтримки та фінансування короткометражних робіт режисерів, які зазнали вимушеного переміщення та режисерів із досвідом створення автентичних історій про життя й досвід людей, що були змушені переселитися;

ініційований в рамках Міжнародного кінофестиваля в Роттердамі у 2025 році за участі Посолки доброї волі УВКБ ООН Кейт Бланшетт та партнерської підтримки;

програмою було виділено пʼять грантів розміром 100 000 євро на виробництво короткометражних фільмів;