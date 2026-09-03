Фільм «Ротація» Марини Ер Горбач покажуть на Лондонському кінофестивалі

Українсько-шведсько-турецький ігровий короткометр української режисерки Марини Ер Горбач увійшов до програми 70-го Лондонського фестивалю (LFF), що триватиме з 7 до 18 жовтня, йдеться на сайті фестивалю.
За описом, 12-хвилинна «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу і відтепер шукає опору в новій реальності.
Фільм зняли в межах проєкту The Displacement Film Fund (DFF). Однією з його ініціаторок і головою відбіркової комісії є акторка Кейт Бланшетт, яка також буде присутня на показі.
На Лондонському фестивалі стрічку представлять разом із фільмами чотирьох інших режисерів та режисерок, які увійшло до DFF, в рамках показу 9 жовтня в кінотеатрі BFI Southbank.
Нагадаємо, цьогоріч премʼєра «Ротації» відбулась на Роттердамському кінофестивалі.
Про Марину Ер Горбач:
- українська режисерка та продюсерка;
- членкиня Європейської кіноакадемії;
- найбільш відома повнометражною стрічкою «Клондайк» (2022), за яку отримала нагороду у кінофестивалі «Санденс» за «найкращу режисуру світового кіно»;
- у квітні режисерку відзначили премією SEEfest Legacy Award «За досягнення» на South East European Film Festival;
- цьогоріч її імʼя стало частиною дизайну благодійної футболки від Uniqlo.
Про BFI London Fim Festival:
- один з провідних кінофестивалів Європи, представлений Британським інститутом кінематографії;
- заснований у 1956-му році; у 2014-му році фільм «Плем’я» Мирослава Слабошпицького став найкращим у конкурсі дебютів;
- у 2018-му році на фестивалі показали ісландсько-український фільм Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні» і фільм Сергія Лозниці «Донбас».
Про The Displacement Film Fund:
- пілотний проєкт для підтримки та фінансування короткометражних робіт режисерів, які зазнали вимушеного переміщення та режисерів із досвідом створення автентичних історій про життя й досвід людей, що були змушені переселитися;
- ініційований в рамках Міжнародного кінофестиваля в Роттердамі у 2025 році за участі Посолки доброї волі УВКБ ООН Кейт Бланшетт та партнерської підтримки;
- програмою було виділено пʼять грантів розміром 100 000 євро на виробництво короткометражних фільмів;
- разом з українською режисеркою в програмі взяли участь Мо Хараве з Сомалі; Мохаммад Расулоф з Ірану; Хасан Каттан з Сирії; Шахрбану Садат з Афганістану;
- британське видання The Guardian оцінило альманах фільмів The Displacement Film Fund у 5 зірок та зазначило, що він «водночас шокуючий, смішний й таємничий».