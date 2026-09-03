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Фільм «Ротація» Марини Ер Горбач покажуть на Лондонському кінофестивалі

До показу долучиться Кейт Бланшетт.

CultHub
Фільм «Ротація» Марини Ер Горбач покажуть на Лондонському кінофестивалі
Кадр з фільму «Ротація» Марини Ер Горбач
Фото: Команда стрічки

Українсько-шведсько-турецький ігровий короткометр української режисерки Марини Ер Горбач увійшов до програми 70-го Лондонського фестивалю (LFF), що триватиме з 7 до 18 жовтня, йдеться на сайті фестивалю.

За описом, 12-хвилинна «Ротація» розповідає про молоду українку, яка змінила цивільне життя на військову службу і відтепер шукає опору в новій реальності.

Фільм зняли в межах проєкту The Displacement Film Fund (DFF). Однією з його ініціаторок і головою відбіркової комісії є акторка Кейт Бланшетт, яка також буде присутня на показі.

На Лондонському фестивалі стрічку представлять разом із фільмами чотирьох інших режисерів та режисерок, які увійшло до DFF, в рамках показу 9 жовтня в кінотеатрі BFI Southbank.

Нагадаємо, цьогоріч премʼєра «Ротації» відбулась на Роттердамському кінофестивалі.

Про Марину Ер Горбач:

  • українська режисерка та продюсерка;
  • членкиня Європейської кіноакадемії;
  • найбільш відома повнометражною стрічкою «Клондайк» (2022), за яку отримала нагороду у кінофестивалі «Санденс» за «найкращу режисуру світового кіно»;
  • у квітні режисерку відзначили премією SEEfest Legacy Award «За досягнення» на South East European Film Festival;
  • цьогоріч її імʼя стало частиною дизайну благодійної футболки від Uniqlo.

Про BFI London Fim Festival:

  • один з провідних кінофестивалів Європи, представлений Британським інститутом кінематографії;
  • заснований у 1956-му році; у 2014-му році фільм «Плем’я» Мирослава Слабошпицького став найкращим у конкурсі дебютів;
  • у 2018-му році на фестивалі показали ісландсько-український фільм Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні» і фільм Сергія Лозниці «Донбас».

Про The Displacement Film Fund: 

  • пілотний проєкт для підтримки та фінансування короткометражних робіт режисерів, які зазнали вимушеного переміщення та режисерів із досвідом створення автентичних історій про життя й досвід людей, що були змушені переселитися;
  • ініційований в рамках Міжнародного кінофестиваля в Роттердамі у 2025 році за участі Посолки доброї волі УВКБ ООН Кейт Бланшетт та партнерської підтримки;
  • програмою було виділено пʼять грантів розміром 100 000 євро на виробництво короткометражних фільмів;
  • разом з українською режисеркою в програмі взяли участь Мо Хараве з Сомалі; Мохаммад Расулоф з Ірану; Хасан Каттан з Сирії; Шахрбану Садат з Афганістану;
  • британське видання The Guardian оцінило альманах фільмів The Displacement Film Fund у 5 зірок та зазначило, що він «водночас шокуючий, смішний й таємничий».

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