Ціллю був кабінет керівника СБУ: у Службі безпеки прокоментували удар російського дрона по будівлі

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Російський безпілотник сьогодні завдав удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України. Дрон цілеспрямовано скерували в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

"Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада.

Але своєї мети росіяни не досягли – очільник СБУ не зазнав ушкоджень.

Що стосується пошкодженої будівлі – вона обовʼязково буде відновлена. А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", – наголосили у Службі безпеки.

Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва. Внаслідок атаки постраждали не менше 12 людей. Сімох з них госпіталізували.