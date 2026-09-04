Корецький: Урядовці мають підготувати пакет рішень для підтримки переселенців

Міністерства отримали доручення підготувати пакет рішень для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з нардепами.

«За підсумками наради буде систематизовано всі дані по місцях тимчасового проживання, яких налічується 78 000. Маємо оперативно отримати повне і чітке розуміння - скільки місць реально доступні і чи дійсно вони придатні для проживання родин, зокрема і маломобільних людей», - зазначив глава уряду.

Також на зустрічі ішлося про питання «єдиного житлового вікна».

«Людина має один раз звернутися до держави й отримати вичерпний перелік доступних для неї рішень — від приватної оренди до соціального орендного житла чи компенсації за зруйноване житло. Без повторного проходження одних і тих же процедур для кожної програми», - додав Корецький.