Російський дрон атакував Осокорівку і Херсон, є поранені

Російський дрон атакував Осокорівку Нововоронцовської громади у Херсонській області. Унаслідок атаки постраждав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували дроном Осокорівку Нововоронцовської громади", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапив 58-річний чоловік, який перебував вдома. Він дістав вибухову травму, контузію, а також опіки обличчя та руки.
Постраждалого шпиталізували. Наразі він отримує необхідну допомогу.
Також відомо, що орієнтовно о 14:40 через російський дроновий удар по Центральному району Херсона постраждав лікар.
Попередньо, 48-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
Потерпілий – у лікарні.
- У Центральному районі Херсона російські війська знову атакували безпілотником маршрутку. Під удар також потрапив легковий автомобіль. Відомо про 12 постраждалих.