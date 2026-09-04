Російський дрон атакував Осокорівку і Херсон, є поранені

У Херсоні поранень зазнав лікар, в Осокорівці – 58-річний чоловік, який перебував вдома.

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Російський дрон атакував Осокорівку Нововоронцовської громади у Херсонській області. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:30 росіяни атакували дроном Осокорівку Нововоронцовської громади", – ідеться у повідомленні.

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Під ворожий удар потрапив 58-річний чоловік, який перебував вдома. Він дістав вибухову травму, контузію, а також опіки обличчя та руки.

Постраждалого шпиталізували. Наразі він отримує необхідну допомогу.

Також відомо, що орієнтовно о 14:40 через російський дроновий удар по Центральному району Херсона постраждав лікар.

Попередньо, 48-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Потерпілий – у лікарні.