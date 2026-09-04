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В окупованому Севастополі ФСБ затримала 16-річного хлопця за "підозрою в участі в "терористичній організації"

Росіяни заявляють, що хлопець фотографував об’єкти у місті після нібито спроби вступити до "забороненої організації".

В окупованому Севастополі ФСБ затримала 16-річного хлопця за "підозрою в участі в "терористичній організації"
Фото: Укрінформ

У тимчасово окупованому Севастополі російські силовики звинуватили 16-річного місцевого жителя в нібито участі в "терористичній організації". 

Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на окупаційну прокуратуру Севастополя та управління Слідчого комітету РФ.

За твердженнями російських силовиків, у лютому 2026 року хлопець підписався на кілька Telegram-каналів. Після листування в групових чатах він нібито заповнив анкету для вступу до "забороненої в РФ терористичної організації".

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Про яку саме організацію йдеться, російські силовики не уточнюють.

Також стверджується, що після цього хлопець фотографував різні об’єкти на території Севастополя. Пізніше його нібито затримали співробітники ФСБ.

Ім’я та прізвище затриманого не повідомляють. 

У разі доведення вини в російському суді 16-річному хлопцю може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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