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Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами

Унаслідок влучання загорілося цивільне авто.

Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами
наслідки обстрілу РФ у Краматорську
Фото: ДСНС України

Російські війська знову атакували місто Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Унаслідок атаки загорілися цивільні авто.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок влучання в припаркований легковик виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок", – зазначають рятувальники.

Ще один автомобіль також став ціллю російської атаки – пожежу ліквідовано.

Обійшлося без постраждалих.

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