Російські війська атакували Краматорськ FPV-дронами

Російські війська знову атакували місто Краматорськ Донецької області FPV-дронами. Унаслідок атаки загорілися цивільні авто.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок влучання в припаркований легковик виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок", – зазначають рятувальники.
Ще один автомобіль також став ціллю російської атаки – пожежу ліквідовано.
Обійшлося без постраждалих.
- Учора російський FPV-дрон влучив у будівлю місцевого підприємства у Краматорську, після чого зайнялася пожежа.