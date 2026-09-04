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Через російський терор на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 23 поранені

Армія РФ упродовж дня атакували населені пункти області авіацією, артилерією та безпілотниками.

Через російський терор на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 23 поранені
Фото: Херсонська МВА

У Херсонській області внаслідок російських атак 4 вересня загинули двоє цивільних, ще 23 людини постраждали. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, російські військовослужбовці атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням авіації, артилерії та безпілотних літальних апаратів різних типів.

Станом на 17:30 унаслідок атак загинули двоє цивільних та 23 людини отримали травми.

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У Херсоні впродовж дня через атаки дронів загинув 47-річний чоловік. Ще 17 цивільних зазнали травм різного ступеня тяжкості. Внаслідок артилерійських обстрілів постраждали ще двоє людей.

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У Станіславі російський снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.

Через атаки дронів також постраждали двоє людей у Новорайську та по одній людині — у Микільському й Осокорівці.

Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки атак та документувати воєнні злочини російських військовослужбовців.

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