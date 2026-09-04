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У Кремлі заявили про переселення росіян на окуповані українські території, – ЦПД

В окупованих українських містах росіяни будують житло для приїжджих громадян РФ.

У Кремлі заявили про переселення росіян на окуповані українські території, – ЦПД
Ілюстративне фото: росіяни у Курську
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Радник російського диктатора Антон Кобяков заявив, що ціль російської війни проти України – захопити українські території і заселити їх росіянами. 

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

"Поки російська пропаганда роками вигадувала фейкові байки про "захист російськомовних", "денацифікацію" та інші фейкові приводи для виправдання збройної агресії, представник адміністрації путіна вирішив говорити прямо", – кажуть у Центрі.  

За словами Кобякова, Україна переживає демографічну кризу, а «врятувати країну від депопуляції може тільки росія» шляхом переселення частини російського населення на українські землі.

"Ця заява – це не просто роздуми про майбутнє. росія вже активно реалізовує цю демографічну інженерію на тимчасово окупованих територіях. У зруйнованих росіянами містах, зокрема в Маріуполі, окупанти масово будують іпотечне житло для приїжджих громадян рф. Водночас місцеві мешканці роками чекають бодай якихось компенсацій за знищені російською армією домівки, або ж взагалі втрачають свою нерухомість, бо окупанти оголосили її "безгосподарною", – наголошують у ЦПД.

  • Росія намагається вплинути на етнічний склад населення тимчасово окупованої території України. З цією метою уряд РФ ще у 2023 році ініціював масштабне переселення з віддалених регіонів Росії значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення.
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