ДБР: Працівника ТЦК затримали на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації

Він мав вирішити питання з військово-лікарською комісією, постановкою на облік і звільненням від призову.

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Державне бюро розслідувань і Нацполіція викрили військовослужбовця одного з районних ТЦК, який вимагав $5 тис. за допомогу з уникненням від мобілізації.

За даними слідства, підозрюваний запропонував сестрі військовозобов’язаного вирішити питання з військово-лікарською комісією, постановкою на облік і звільненням від призову.

Він стверджував, що має передати частину суми іншому посадовцю ТЦК, який і мав ухвалити потрібне рішення.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання всієї суми.

ДБР зазначило, що військовослужбовець отримав підозру в пособництві в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.