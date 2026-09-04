ДБР: Працівника ТЦК затримали на хабарі за допомогу в ухиленні від мобілізації

Державне бюро розслідувань і Нацполіція викрили військовослужбовця одного з районних ТЦК, який вимагав $5 тис. за допомогу з уникненням від мобілізації.
За даними слідства, підозрюваний запропонував сестрі військовозобов’язаного вирішити питання з військово-лікарською комісією, постановкою на облік і звільненням від призову.
Він стверджував, що має передати частину суми іншому посадовцю ТЦК, який і мав ухвалити потрібне рішення.
Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання всієї суми.
ДБР зазначило, що військовослужбовець отримав підозру в пособництві в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.