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На Дніпропетровщині через російські обстріли загинула людина, ще троє поранені

Ворог атакував шість районів Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині через російські обстріли загинула людина, ще троє поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

4 вересня російські війська понад 40 разів атакували 6 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, авіабомбою і ракетою. Загинула людина, ще троє дістали поранень. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені інфраструктура, гімназія, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. 

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Унаслідок обстрілів одна людина загинула, також у важкому стані до лікарні доправили 73-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовані чоловіки 54 та 62 років.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Вербківській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

Під ударами були міста Верхівцеве та Вільногірськ у Кам'янському районі. Понівечені приватний будинок й інфраструктура.

На Синельниківщині противник бив по Васильківській громаді. Пошкоджені приватні оселі та господарчі споруди.

У Самарівському районі цілили по Магдалинівській громаді. Понівечені приватні будинки та автобус.

На Криворіжжі потерпала Зеленодольська громада. Пошкоджені магазин і автівки.

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