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Зеленський: СБУ готує активні дії у відповідь на російський удар

"Час буде обраний так, щоб був результат", – наголосив президент.

Зеленський: СБУ готує активні дії у відповідь на російський удар
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/Фейсбук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки готує активні дії у відповідь на російські удари.

Про це глава держави повідомив після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада.

"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", – написав Зеленський.

  • У СБУ наголосили, що російський дрон цілеспрямовано скерували в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Очільник СБУ не зазнав ушкоджень. 
  • "Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", – наголосили у Службі.
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