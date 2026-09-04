Зеленський: СБУ готує активні дії у відповідь на російський удар

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки готує активні дії у відповідь на російські удари.
Про це глава держави повідомив після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада.
"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", – написав Зеленський.
- Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва. Внаслідок атаки постраждали не менше 12 людей. Сімох з них госпіталізували.
- У СБУ наголосили, що російський дрон цілеспрямовано скерували в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Очільник СБУ не зазнав ушкоджень.
- "Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", – наголосили у Службі.