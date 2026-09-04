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ЄС виділив ще пів мільйона євро на допомогу Непалу після масштабних повеней

Також до Непалу прибуло 82 тонни гуманітарної допомоги з Європи.

ЄС виділив ще пів мільйона євро на допомогу Непалу після масштабних повеней
Наслідки повені у Непалі, 27 серпня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз надає ще 500 тисяч євро на допомогу Непалу після масштабної повені, у якій загинули майже 1300 людей.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу Єврокомісії.

Кошти надійдуть для подолання наслідків і допомогу постраждалим від катастрофи. Їх нададуть через фонд екстреного реагування Червоного Хреста.

До Непалу також прибув спецрейс із Європи з 82 тоннами гуманітарного вантажу, для підтримки роботи рятувальників та забезпечення базових потреб людей, які втратили домівки і майно.

Крім цього, готується поставка через Механізм цивільного захисту ЄС, у межах якої відправлять додатковий гуманітарний вантаж від Німеччини, Люксембургу, Норвегії та Латвії – засоби гігієни, ковдри, захисне обладнання, генератори тощо.

  • Руйнівні повені в Непалі минулого тижня можуть спричинити комерційні страхові збитки на понад 20 млрд непальських рупій ($132,3 млн). Основна частина страхових вимог припаде на пошкоджені гідроенергетичні проєкти.
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