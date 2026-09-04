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Швейцарія передала близько 18 тонн енергетичного обладнання чотирьом областям України та залізничникам

Швейцарія передала дизельні та бензинові генератори, накопичувачі енергії та силові кабелі.

Швейцарія передала близько 18 тонн енергетичного обладнання чотирьом областям України та залізничникам
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

У серпні зі складів хабів Міненергетики України до об’єктів критичної інфраструктури у чотирьох областях передали близько 18 тонн енергетичного обладнання. 

Про це повідомляє Міненерго.

Обладнання отримали об’єкти критичної інфраструктури у Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Сумській областях.

Допомогу передали за підтримки швейцарської компанії Tetra Laval International SA. Вона має підтримати енергетичну, теплову, медичну та залізничну інфраструктуру.

До складу переданого обладнання увійшли дизельні та бензинові генератори, накопичувачі енергії, силові кабелі та інше електрообладнання.

У Міненерго подякували уряду Швейцарії та компанії Tetra Laval за підтримку енергетичної стійкості України.

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