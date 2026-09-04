Volkswagen скоротить половину модельного ряду та 50 000 робочих місць

За задумом компанії, це призведе до вищих обсягів виробництва кожної моделі, нижчих витрат і більшого ефекту масштабу.

Volkswagen Group, що випускає бренди Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini та інші, оголосила, що планує скоротити 50 000 робочих місць і наполовину зменшити кількість моделей автомобілів.

Про це пише CNN.

Німецький автовиробник стикається з дедалі сильнішою конкуренцією з боку китайських виробників на європейському ринку, а також із високими тарифними витратами на постачання автомобілів до США.

Реклама

Volkswagen Group також встановила, що її німецькі заводи мають надлишкові виробничі потужності приблизно на 500 000 автомобілів на рік. Водночас компанія не уточнила, які саме робочі місця буде скорочено та які заводи можуть закрити.

Компанія вже кілька років скорочує чисельність персоналу та веде складні переговори з потужними німецькими профспілками.

За останнім фінансовим звітом Volkswagen, кількість її працівників у Німеччині скоротилася з 275 000 у 2023 році до 254 000 станом на 30 червня 2026 року.

Для покупців Volkswagen це означатиме не лише менший вибір моделей, а й значно менше можливостей замовити автомобіль із конкретним набором бажаних характеристик. Компанія заявила, що планує скоротити «складність» автомобілів, які вона виробляє, на 75%.

У заяві Volkswagen Group у четвер зазначається, що «пріоритетні моделі мають вирізнятися дизайном і технологіями, а також виграватимуть від зосередження на меншій кількості варіантів».

За задумом компанії, це призведе до вищих обсягів виробництва кожної моделі, нижчих витрат і більшого ефекту масштабу.

Крім проблем на європейському ринку, компанія несе значні витрати через американські мита на імпорт автомобілів.

За даними недавнього спілкування компанії з інвесторами, цього року тарифи можуть коштувати Volkswagen приблизно $4,7–5,8 млрд.

Реклама

Volkswagen виробляє близько 200 000 автомобілів на заводах у США, але щороку імпортує приблизно 240 000 автомобілів з Європи, на які поширюється мито 15% та 287 000 автомобілів із Мексики, на які діє мито 27,5%.

Як і інші автовиробники, Volkswagen планував масштабний перехід на електромобілі. Однак після скорочення підтримки електромобілів адміністрацією Трампа компанія у квітні зупинила виробництво електричного ID.4 для американського ринку.

Проблеми виникають і з планами Volkswagen щодо електромобілів у Європі через стрімке зростання продажів електричних моделей китайських автовиробників.

Таким чином, Volkswagen одночасно потерпає від китайської конкуренції, американських мит, надлишкових виробничих потужностей і високої вартості переходу на електромобілі, що й підштовхує компанію до масштабного скорочення модельного ряду та персоналу.