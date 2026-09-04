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Через дев’ять днів після катастрофи в Непалі з тунелю ГЕС живими витягли двох людей

Пошуки інших зниклих тривають. 

Через дев’ять днів після катастрофи в Непалі з тунелю ГЕС живими витягли двох людей
Врятований у Непалі робітник
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю в Непалі з тунелю, пов’язаного з гідроелектростанцією на річці Трішулі, живими витягли двох людей. Це сталося через дев’ять днів після того, як 26 серпня долиною пронісся потік льоду, каміння та бруду, внаслідок чого загинули понад 1252 людини, а десятки тисяч були змушені залишити свої домівки.

Про це пише Reuters.

Двоє працівників, яких витягли з тунелю на гідроелектростанції Upper Trishuli 3A, стали першими врятованими саме з гідроенергетичних об’єктів. Їх доправили до військового госпіталю в столиці Непалу Катманду. Невелика група людей змогла самостійно вибратися з іншого тунелю через кілька годин після початку катастрофи.

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Врятованими в п’ятницю стали Санджай Сах, механік-бригадир, та Кабір Махарджан, механік-наглядач. Вони розповіли, що у тунелі можуть бути живими ще троє або четверо людей, а можливо, й більше — глибше всередині.

За оцінками посадовців і рятувальників, після обвалу льодовика 26 серпня у верхній течії річки Трішулі в тунелях, пов’язаних із шістьма гідроенергетичними проєктами вздовж річки, могли опинитися заблокованими щонайменше 900 людей.

Понад 4200 людей досі вважаються зниклими безвісти. Китай повідомив, що в Тибеті загинула 21 людина, а ще 541 людина вважається зниклою безвісти.

Майно, житло та інфраструктура на суму щонайменше 387,5 млрд непальських рупій ($2,56 млрд) були втрачені внаслідок катастрофи. В постраждалих від повені районах Непалу доведеться відбудувати близько 20 000 будинків, із яких щонайменше 7500 були повністю зруйновані.

За даними Непалу, станом на четвер унаслідок повені щонайменше 583 іноземні громадяни вважаються зниклими безвісти. Серед них багато паломників і туристів, які вирушили в гірські походи.

  • У районі повені на кордоні Непалу та Тибету досі розшукують 56 українців, ця цифра не змінилася. Станом на зараз громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. 
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