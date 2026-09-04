Мелоні встановила рекорд перебування при владі в Італії після Другої світової війни

Прем’єр-міністерка перебуває на посаді вже 1413 днів.

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Уряд прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні став найдовговічнішим в історії Італійської республіки після Другої світової війни. 4 вересня він досяг 1413 днів безперервної роботи.

Про це пише Euractiv.

За цим показником уряд Мелоні поступається лише кабінету Беніто Муссоліні.

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Водночас напередодні парламентських виборів 2027 року Мелоні стикається з низкою проблем, пише медіа. Серед них – зростання вартості життя, суперечності в коаліції та труднощі з реалізацією обіцяних реформ.

У березні італійці відхилили судову реформу, що стало першою виборчою поразкою Мелоні. У липні її коаліція також зазнала парламентської невдачі під час розгляду виборчої реформи.

Водночас уряд може записати до своїх здобутків зниження безробіття до 5% – найнижчого рівня з 2004 року, дотримання бюджетних обмежень ЄС та скорочення кількості морських прибуттів мігрантів із Північної Африки. На міжнародній арені Мелоні вдалося зміцнити позиції Італії в ЄС.

Вибори в Італії мають відбутись восени 2027 року

Колишній генерал Роберто Ванначчі, який очолює ультраправий рух Futuro Nazionale, критикує Мелоні за недостатньо радикальний курс, зокрема щодо ЄС, України та міграції. За одним із нещодавніх опитувань, його рух підтримують 7,5% виборців – більше, ніж Forza Italia, партнера Мелоні по коаліції.

Політсила глави уряду – "Брати Італії" залишаються найбільшою партією з рейтингом близько 26%. Чергові вибори в Італії мають відбутися у вересні 2027 року, однак уже обговорюється можливість дострокового голосування навесні.