Поліція Німеччини розслідує серію атак на енергосистему

Слідство відпрацьовує дві основні версії: диверсію під керівництвом іноземної держави або дії радикальних лівих.

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Німецькі правоохоронці розслідують третю за тиждень спробу теракту проти енергетичної інфраструктури країни.

Біля міста Дормаген у Північному Рейні-Вестфалії перехожий виявив пускові пристрої для саморобних ракет, які мали пошкодити лінії електропередач, пише Euronews.

Поліція вчасно вилучила саморобну установку й вибухівку, тому електромережі не постраждали. Конструкція виявленої зброї аналогічна тій, яку зловмисники використали під час попередніх атак у Бергхаймі і Яншвальде.

Слідчі отримали лист із зізнанням, у якому автор детально описав пристрої і підтвердив намір завдати шкоди енергосистемі. Лист був підписаний повним ім'ям і його автор наразі є головним підозрюваним, хоча правоохоронці не відкидають версію про імітатора.

У поліції розглядають ці інциденти як сплановану серію терактів. Через загрозу нових атак правоохоронці стягують додаткові сили для охорони електростанції Вайсвайлер поблизу Аахена.

За словами міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія, слідство відпрацьовує дві основні версії: диверсію під керівництвом іноземної держави або дії радикальних лівих.