Лідер Китаю планує привезти до США велику делегацію бізнесменів

Востаннє Цзіньпін привозив масштабну бізнес-делегацію до Штатів у 2015 році і тоді підписав угоду про купівлю 300 літаків Boeing на $38 млрд.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується взяти із собою велику делегацію підприємців під час візиту до Вашингтона 24 вересня.

Подібний крок вважають нетиповим, зважаючи на скептицизм США щодо китайських інвестицій і складні стосунки Пекіна із приватним бізнесом, повідомляє Reuters.

Пекін прагне продемонструвати готовність підтримувати торговельні зв'язки зі США і запропонувати Білому дому економічні здобутки. Водночас останніми роками китайський бізнес у США перебуває під посиленим тиском. Вашингтон уже запровадив 100% мито на імпорт китайських електромобілів, заборонив імпорт деяких дронів, роутерів і роботів, а також змусив продати американські активи TikTok.

Востаннє Цзіньпін привозив масштабну бізнес-делегацію до США у 2015 році. Тоді Китай підписав угоду про купівлю 300 літаків Boeing на $38 млрд, а китайський лідер зустрівся із керівниками Apple, Meta й Amazon.

Підготовка до зустрічі відбувається на тлі стриманих очікувань від саміту. Сторони досі мають розбіжності щодо переліку нечутливих товарів для торгівлі, а Пекін наполягає на додатковому послабленні мит. Представники обох країн запланували зустріч на початок вересня, щоб узгодити підсумкові заяви, які можуть стосуватися сільського господарства.