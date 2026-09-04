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Лідер Китаю планує привезти до США велику делегацію бізнесменів

Востаннє Цзіньпін привозив масштабну бізнес-делегацію до Штатів у 2015 році і тоді підписав угоду про купівлю 300 літаків Boeing на $38 млрд.

Лідер Китаю планує привезти до США велику делегацію бізнесменів
лідер Китаю Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується взяти із собою велику делегацію підприємців під час візиту до Вашингтона 24 вересня.

Подібний крок вважають нетиповим, зважаючи на скептицизм США щодо китайських інвестицій і складні стосунки Пекіна із приватним бізнесом, повідомляє Reuters.

Пекін прагне продемонструвати готовність підтримувати торговельні зв'язки зі США і запропонувати Білому дому економічні здобутки. Водночас останніми роками китайський бізнес у США перебуває під посиленим тиском. Вашингтон уже запровадив 100% мито на імпорт китайських електромобілів, заборонив імпорт деяких дронів, роутерів і роботів, а також змусив продати американські активи TikTok.

Востаннє Цзіньпін привозив масштабну бізнес-делегацію до США у 2015 році. Тоді Китай підписав угоду про купівлю 300 літаків Boeing на $38 млрд, а китайський лідер зустрівся із керівниками Apple, Meta й Amazon.

Підготовка до зустрічі відбувається на тлі стриманих очікувань від саміту. Сторони досі мають розбіжності щодо переліку нечутливих товарів для торгівлі, а Пекін наполягає на додатковому послабленні мит. Представники обох країн запланували зустріч на початок вересня, щоб узгодити підсумкові заяви, які можуть стосуватися сільського господарства.

  • Федеральна комісія зі зв'язку США обмежила імпорт роботів та інверторів іноземного виробництва через ризики для ланцюгів постачань. Додатковим приводом для занепокоєння у Вашингтоні став швидкий розвиток китайських моделей штучного інтелекту із відкритим кодом, які вже здатні конкурувати з передовими американськими розробками. У США припускають можливість запровадження санкцій проти китайських ІТ-компаній через можливу крадіжку інтелектуальної власності.
  • Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа виступає проти того, щоб Apple закуповувала мікросхеми пам’яті китайського виробництва. 
  • Згодом з’явилася інформація, що у США викрили масштабну шпигунську кампанію китайських хакерів. Вони зламали мережі багатьох федеральних агентств, серед яких NASA, Федеральна резервна система, Міністерство юстиції, Міністерство енергетики та Сенат США.
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