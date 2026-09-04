Посадовиця заявила, що глорифікація воєнних злочинців несумісна з цінностями, на яких будують шлях до ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос скасувала свій запланований візит до Сербії через вшанування воєнного злочинця Ратко Младича під час повернення його останків до Белграда.

Як ідеться в дописі Кос на платформі Х, Младича засудили за геноцид, злочини проти людяності і воєнні злочини, а події навколо його смерті нагадують Європі про найчорніші сторінки сучасної історії.

За словами посадовиці, глорифікація воєнних злочинців несумісна з цінностями, на яких будують шлях до ЄС.

«Цей шлях вимагає осмислення минулого, щирого примирення та поваги до жертв воєнних злочинів. Цінності, що лежать в основі нашого спільного майбутнього, не підлягають обговоренню. У цьому контексті я ухвалила рішення наразі утриматися від запланованого візиту до Сербії», - написала Кос.

Спецслужби затримали Ратка Младича в Сербії 26 травня 2011 року.

У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни - Младича звинувачували за 11 пунктами, зокрема, за облогу Сараєва з 1992 по 1996 рік і за вбивство 8000 мусульман у Сребрениці 1995 року.

Апеляційна палата підтвердила вирок і покарання 8 червня 2021 року.

Загалом Младич відбув понад 15 років свого довічного терміну.

Раніше трибунал уже визнав винним у геноциді й інших злочинах колишнього президента Республіки Сербської Радована Караджича - його засудили до 40 років в'язниці. Колишній президент Сербії, а потім Союзної республіки Югославія Слободан Мілошевич також був звинувачений - він помер 2006 року, коли процес ще не завершили.