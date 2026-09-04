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​Єврокомісарка Кос скасувала візит до Сербії через вшанування пам’яті воєнного злочинця Ратко Младича

Посадовиця заявила, що глорифікація воєнних злочинців несумісна з цінностями, на яких будують шлях до ЄС.

​Єврокомісарка Кос скасувала візит до Сербії через вшанування пам’яті воєнного злочинця Ратко Младича
Марта Кос, Європейська комісарка з питань сусідства та розширення
Фото: euneighbourseast.eu

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос скасувала свій запланований візит до Сербії через вшанування воєнного злочинця Ратко Младича під час повернення його останків до Белграда. 

Як ідеться в дописі Кос на платформі Х, Младича засудили за геноцид, злочини проти людяності і воєнні злочини, а події навколо його смерті нагадують Європі про найчорніші сторінки сучасної історії.

За словами посадовиці, глорифікація воєнних злочинців несумісна з цінностями, на яких будують шлях до ЄС. 

«Цей шлях вимагає осмислення минулого, щирого примирення та поваги до жертв воєнних злочинів. Цінності, що лежать в основі нашого спільного майбутнього, не підлягають обговоренню. У цьому контексті я ухвалила рішення наразі утриматися від запланованого візиту до Сербії», - написала Кос.

  • Спецслужби затримали Ратка Младича в Сербії 26 травня 2011 року. 
  • У 2017 році суд першої інстанції засудив його до довічного ув'язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни - Младича звинувачували за 11 пунктами, зокрема, за облогу Сараєва з 1992 по 1996 рік і за вбивство 8000 мусульман у Сребрениці 1995 року.
  • Апеляційна палата підтвердила вирок і покарання 8 червня 2021 року. 
  • Загалом Младич відбув понад 15 років свого довічного терміну.
  • Раніше трибунал уже визнав винним у геноциді й інших злочинах колишнього президента Республіки Сербської Радована Караджича - його засудили до 40 років в'язниці. Колишній президент Сербії, а потім Союзної республіки Югославія Слободан Мілошевич також був звинувачений - він помер 2006 року, коли процес ще не завершили.
  • 27 серпня стало відомо, що засудженого не стало в Гаазі.
  • Сербський Мін’юст заявив, що Младича поховають із військовими та державними почестями.
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