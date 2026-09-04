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В ОГП відреагували на причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами

Його відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування.

В ОГП відреагували на причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами
Фото: ОГП

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство. 

Про це повідомили на сторінці Офісу Генпрокурора в Telegram.

"Працівника Офісу Генерального прокурора, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

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В ОГП зазначили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію .

"Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку", - йдеться в заяві.

Також в Офісі генпрокурора розповіли про системну роботу з протидії шахрайським кол-центрам.

Зокрема, за останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць. Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. 

Про що йдеться?

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".

За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

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