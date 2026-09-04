Бойові дії на Донеччині, 207 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1654-й день повномасштабної війни.

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Наслідки атаки на склади з ліками

Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор столиці та Київської області.

Після 13-ї години в місті знову працювала ППО.

Також вибухи лунали після 15-ї години. У Шевченківському районі міста уламки впали на дах нежитлової будівлі. Поранено щонайменше семеро людей. Внаслідок цієї атаки пошкоджено будівлю СБУ. Дрон цілив у кабінет в.о. голови Служби Олександра Поклада.

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Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 вересня на фронті від початку доби відбулося 207 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там відбили 29 ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 вересня – в новині.

У Центральному районі Херсона російські війська знову атакували безпілотником маршрутку. Під удар також потрапив легковий автомобіль.

Станом на 14:58 було відомо, що внаслідок ударів загинули вже двоє людей, а кількість поранених зросла з 6 до 12.

Удень 4 вересня вибухова хвиля від атаки російського дрона пошкодила Будинок консисторії (Хлібню), що є частиною Національного заповідника “Софія Київська.” Про це у коментарі LB.ua повідомила директорка заповідника Неля Куковальська.

За її словами, ніхто зі співробітників не постраждав – усі встигли сховатися. Будівля Софійського собору на перший погляд не постраждала, але її ще будуть детально оглядати. Пошкоджень зазнав Будинок консисторії (Хлібня) XVIII ст. – у будівлі повилітали деякі вікна, всередині зруйновані скляні тамбури.

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Докладніше – в новині.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними планують відвідати Москву та Київ для переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців.

Відомо, що в суботу спецпосланці проведуть переговори у Кремлі з Путіним, а в неділю зустрінуться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Це буде перший візит представників адміністрації Трампа до Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб американські переговорники могли безпечно прибути до Москви.

"Ми піклуємося саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов’язані із цим американським візитом", – сказав президент.

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