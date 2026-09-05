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На Дніпропетровщині через російські обстріли четверо людей загинули, шестеро отримали поранення

У Кам'янському через атаку РФ четверо цивільних загинули.

На Дніпропетровщині через російські обстріли четверо людей загинули, шестеро отримали поранення
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі ворог майже 30 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Четверо людей загинули. Ще шестеро дістали поранень.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

У Кам’янському через атаку РФ пошкоджене промислове підприємство. Четверо людей загинули. І ще п’ятеро дістали поранень. 

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська громади. Понівечені приватні оселі та багатоквартирний будинок. Постраждав 62-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. 

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Богинівській та Васильківській громадах. Зайнялися пожежі.

Також під обстрілом ворога опинилася Богданівська громада, що у Павлоградському районі. Пошкоджене підприємство.

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