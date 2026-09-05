Росіяни поцілили БПЛА у житловий будинок в Борисполі

Київщина зазнали атаки вже після нібито початку "перемир'я".

У Борисполі Київської області росіян одразу по опівночі здійснили обстріл ударними безпілотниками, внаслідок якого зафіксовано пошкодження житлового будинку.

Як пише Київська обласна військова адміністрація, руйнувань зазнали дах та верхній поверх 9-поверхівки. В одній з квартир виникла пожежа, також палає покрівля.

Попередньо минулося без жертв та потерпілих.

Обстріл стався вже після того, як, за інформацією деяких моніторингових каналів, Сили оборони отримали розпорядження дотримуватися режиму тиші, пов'язаного з візитами до Москви та Києва американських переговорників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа. Втім упродовж ночі ракетна та дронова загрози тривають на Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині.