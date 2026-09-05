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На Сумщині через атаки росіян та ворожі міни постраждали четверо цивільних

Ворог за добу 30 разів атакував населені пункти Сумської області.

На Сумщині через атаки росіян та ворожі міни постраждали четверо цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Протягом доби, з ранку 4 до ранку 5 вересня, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 20 населених пунктах у 11 громадах Сумської області. Внаслідок атак постраждали четверо мирних жителів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав 61-річний чоловік. 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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Ще один 58-річний чоловік постраждав, наїхавши велосипедом на вибуховий предмет – скид із ворожого дрона.

У Юнаківській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета поранення та травми отримав 50-річний чоловік.

Під ударами перебували населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Есманьської, Хутір-Михайлівської, Середино-Будської, Шосткинської, Свеської, Зноб-Новгородської, Великописарівської та Чупахівської громад.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджено будівлю торговельного центру та автомобіль.

У Зноб-Новгородській та Великописарівській громадах пошкоджено приватні житлові будинки.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки.

В Есманьській громаді внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок.

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