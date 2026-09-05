На Сумщині через атаки росіян та ворожі міни постраждали четверо цивільних

Протягом доби, з ранку 4 до ранку 5 вересня, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 20 населених пунктах у 11 громадах Сумської області. Внаслідок атак постраждали четверо мирних жителів.
Про це повідомила Сумська ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав 61-річний чоловік. 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Ще один 58-річний чоловік постраждав, наїхавши велосипедом на вибуховий предмет – скид із ворожого дрона.
У Юнаківській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета поранення та травми отримав 50-річний чоловік.
Під ударами перебували населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Есманьської, Хутір-Михайлівської, Середино-Будської, Шосткинської, Свеської, Зноб-Новгородської, Великописарівської та Чупахівської громад.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.
Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.
У Сумській громаді пошкоджено будівлю торговельного центру та автомобіль.
У Зноб-Новгородській та Великописарівській громадах пошкоджено приватні житлові будинки.
У Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки.
В Есманьській громаді внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок.