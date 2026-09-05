На Сумщині через атаки росіян та ворожі міни постраждали четверо цивільних

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Протягом доби, з ранку 4 до ранку 5 вересня, російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 20 населених пунктах у 11 громадах Сумської області. Внаслідок атак постраждали четверо мирних жителів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав 61-річний чоловік. 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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Ще один 58-річний чоловік постраждав, наїхавши велосипедом на вибуховий предмет – скид із ворожого дрона.

У Юнаківській громаді внаслідок вибуху невідомого предмета поранення та травми отримав 50-річний чоловік.

Під ударами перебували населені пункти Сумської, Юнаківської, Хотінської, Есманьської, Хутір-Михайлівської, Середино-Будської, Шосткинської, Свеської, Зноб-Новгородської, Великописарівської та Чупахівської громад.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Російські війська застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді пошкоджено будівлю торговельного центру та автомобіль.

У Зноб-Новгородській та Великописарівській громадах пошкоджено приватні житлові будинки.

У Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки.

В Есманьській громаді внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок.