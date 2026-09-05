Воєнна розвідка України оновила свій Музей таємної історії, повідомили у ГУР Міноборони.

Це – унікальний музей, у якому зберігаються артефакти таємної історії української воєнної розвідки різних періодів державності.

“До Дня воєнної розвідки (7 вересня, - ред.) музей повністю оновили. Адже кожен воїн і співробітник ГУР МО України має знати власну історію та розуміти, яким важким шляхом пройшли його попередники”, – йдеться у пресрелізі.

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Серед експонатів – предмети, які тривалий час залишалися в тіні історії. Зокрема, оригінал легендарного шифрувального апарату “Енігма”, спеціальна зброя, як-от безшумний стрілецько-гранатометний комплекс “Тиша”, а також спеціальне водолазне спорядження.

Зазначається, що однією з важливих функцій музею є демонстрація тяглості української державності та її воєнної розвідки – від козацьких часів і доби УНР до розвідок ОУН та УПА й сучасного етапу нашої історії.

У музеї також представлені унікальні документи та нагороди розвідників часів УНР, особисті речі генерал-хорунжого УПА-Південь Василя Кука, документи прикриття генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, унікальні листи та зразки озброєння того часу.

Окрема частина експозиції присвячена війні в Афганістані. Тут представлені, зокрема, особисті речі легендарного українського воєнного розвідника Ярослава Горошка – одного з батьків сучасних українських спецпідрозділів.

Представлені особисті речі легендарного українського воєнного розвідника Ярослава Горошка

“Гордістю української воєнної розвідки є й участь у миротворчих місіях у різних куточках світу. Музей нагадує: українські миротворчі операції не обходилися без воєнних розвідників. Інша частина нашої історії поки залишається у тіні — її зірковий час настане згодом”, – додали у ГУР.

Музей таємної історії ГУР має нові експонати

Музей таємної історії ГУР має нові експонати