У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
ГоловнаСуспільствоЖиття

Воєнна розвідка України оновила експонати свого Музею таємної історії

Серед експонатів є оригінал легендарного шифрувального апарату “Енігма”, спеціальна зброя, як-от безшумний стрілецько-гранатометний комплекс “Тиша”, а також спеціальне водолазне спорядження.

Воєнна розвідка України оновила експонати свого Музею таємної історії
Музей таємної історії ГУР має нові експонати

Воєнна розвідка України оновила свій Музей таємної історії, повідомили у ГУР Міноборони. 

Це – унікальний музей, у якому зберігаються артефакти таємної історії української воєнної розвідки різних періодів державності. 

“До Дня воєнної розвідки (7 вересня, - ред.) музей повністю оновили. Адже кожен воїн і співробітник ГУР МО України має знати власну історію та розуміти, яким важким шляхом пройшли його попередники”, – йдеться у пресрелізі.

Реклама

Серед експонатів – предмети, які тривалий час залишалися в тіні історії. Зокрема, оригінал легендарного шифрувального апарату “Енігма”, спеціальна зброя, як-от безшумний стрілецько-гранатометний комплекс “Тиша”, а також спеціальне водолазне спорядження.

Зазначається, що однією з важливих функцій музею є демонстрація тяглості української державності та її воєнної розвідки – від козацьких часів і доби УНР до розвідок ОУН та УПА й сучасного етапу нашої історії.

У музеї також представлені унікальні документи та нагороди розвідників часів УНР, особисті речі генерал-хорунжого УПА-Південь Василя Кука, документи прикриття генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, унікальні листи та зразки озброєння того часу.

Окрема частина експозиції присвячена війні в Афганістані. Тут представлені, зокрема, особисті речі легендарного українського воєнного розвідника Ярослава Горошка – одного з батьків сучасних українських спецпідрозділів.

Представлені особисті речі легендарного українського воєнного розвідника Ярослава Горошка
Представлені особисті речі легендарного українського воєнного розвідника Ярослава Горошка

“Гордістю української воєнної розвідки є й участь у миротворчих місіях у різних куточках світу. Музей нагадує: українські миротворчі операції не обходилися без воєнних розвідників. Інша частина нашої історії поки залишається у тіні — її зірковий час настане згодом”, – додали у ГУР.

Музей таємної історії ГУР має нові експонати
Музей таємної історії ГУР має нові експонати

Музей таємної історії ГУР має нові експонати
Музей таємної історії ГУР має нові експонати

Музей таємної історії ГУР має нові експонати
Музей таємної історії ГУР має нові експонати

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies