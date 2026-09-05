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У Кам’янському на Дніпропетровщині 5 вересня оголосили день жалоби за загиблими

Унаслідок ракетного удару РФ загинули п'ятеро людей.

підприємству.

У Кам’янському на Дніпропетровщині 5 вересня оголосили день жалоби за загиблими
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кам’янському на Дніпропетровщині 5 вересня оголосили днем жалоби за загиблими працівниками промислового підприємства унаслідок ракетного удару Росії. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Камʼянське сьогодні у жалобі. Місто схиляє голови в памʼять про своїх мешканців – працівників підприємства, яке вночі атакував ворог", – ідеться у повідомленні.

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Серед загиблих – слюсар, електрик, гідравлік і машиніст. Вони перебували на робочих місцях під час своєї зміни.

Також, за оновленою інформацією ОВА, у Камʼянському рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Кількість загиблих зросла до п’ятьох людей. Ще п’ятеро поранені. Троє з них зараз перебувають у лікарні під наглядом медиків.

"Це терор проти людей. Проти тих, хто працює і тримає економіку. Проти наших підприємств і наших міст", – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА.

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