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Станом на 1 вересня 86% підприємств оборонно-промислового комплексу України, які проходили перегляд, підтвердили статус критично важливих.

Про це повідомили у Міноборони.

Перегляд стосувався рішень про визначення підприємств критично важливими, ухвалених до 7 липня. Для більшості підприємств діяла спрощена процедура – без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

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Серед інших нею могли скористатися:

виконавці і співвиконавці оборонних контрактів, у яких оборонна діяльність становить понад 50% загального обсягу виробництва;

резиденти Defence City;

окремі виробники вибухових речовин і боєприпасів;

підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей, які раніше отримали статус за сукупністю критеріїв.

“Можливість зберігати ключових фахівців безпосередньо пов’язана зі спроможністю стабільно виконувати оборонні замовлення та нарощувати виробництво. Тому наше завдання – щоб механізм критичності працював зрозуміло та допомагав підприємствам зберігати команди, від яких залежить забезпечення потреб Сил оборони”, – радниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Підприємства, які успішно пройшли перегляд, зберегли статус критично важливих та можливість бронювати військовозобов’язаних працівників відповідно до законодавства.

За результатами перегляду 14% підприємств не підтвердили статус критично важливих. Для його отримання вони можуть подати до Міністерства оборони України повний пакет документів відповідно до чинної процедури.