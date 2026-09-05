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Зеленський: Росія здійснила показові удари по аеропортах Києва та Борисполя

"Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", – зазначив президент.

Зеленський: Росія здійснила показові удари по аеропортах Києва та Борисполя
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Київщини

Армія РФ уночі 5 вересня вперше за довгий час завдала показових ударів по аеропортах у Києві та Борисполі. Через удари по Кам'янському загинули п'ятеро людей. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі в Кам’янському на Дніпровщині росіяни вдарили по цивільному підприємству. Вбили чотирьох людей, і ще п’ятеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким. У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки – у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах", – ідеться у повідомленні. 

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Фото: ДСНС Одещини

Президент повідомив, що Росія завдала ударів не лише по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, а й по аеропортах у Києві та Борисполі.

"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах – у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час", – написав Зеленський.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

За його словами, ці атаки можуть бути реакцією Кремля на обговорення та підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлення в аеропорту "Київ" або "Бориспіль".

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"Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", – зазначив президент.

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Зеленський заявив, що Україна зафіксувала цей крок Росії та наступного тижня відповідно скорегує свою операцію щодо російського повітряного простору.

Президент наголосив, що Росія зробила цей простір небезпечним через присутність у небі дронів і ракет.

Зеленський підкреслив, що Україна не створює загроз для дипломатичних зусиль.

"Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям", – наголосив він.

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