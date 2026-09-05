Росіяни знову атакували Миколаїв: пошкоджені багатоповерхівка та два тролейбуси

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Російські війська знову атакували Миколаїв. Попередньо відомо про пошкодження будинку та двох тролейбусів.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За словами Сєнкевича, після удару фахівці обстежують житловий сектор. Попередньо у багатоповерховому будинку вибито вікна.

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Також пошкоджень зазнали два тролейбуси КП ММР "Миколаївелектротранс", які саме курсували за маршрутом. У транспорті вибило вікна та пошкодило окремі елементи.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Протягом ночі працівники міських комунальних підприємств допомагали рятувальникам ДСНС на місці пожежі в торговельному центрі.

Комунальники забезпечували рятувальників водою, направляли водовозки та необхідний транспорт. Міські служби також стежили за ситуацією та були готові оперативно реагувати.

Наразі обстеження території та ліквідація наслідків російської атаки тривають.