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Буданов: Україна пропонувала РФ режим тиші, але Росія не відреагувала (доповнено)

Пропозицію України особисто донесли до президента РФ Володимира Путіна.

Буданов: Україна пропонувала РФ режим тиші, але Росія не відреагувала (доповнено)
Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова

Україна справді пропонувала Росії запровадити режим тиші. Відповідну пропозицію особисто донесли до президента РФ Володимира Путіна, однак реакції з російського боку не було. 

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив "Суспільному".

За словами Буданова, українська пропозиція передбачала обмеження не лише щодо ударів по території України, а й безпосередньо на фронті.

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"Але дрони летять, ви все бачили", – сказав керівник ОП.

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Також, радник президента Дмитро Литвин підтвердив, що пропозиція припинити вогонь була зроблена, однак не реалізована.

"Пропозиції бувають, припинення вогню не було. Достатньо чітко от транслюють сказане: "Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, її довели до російського правителя Володимира Путіна, однак відповіді Москва не надала", – сказав він.

Варто зазначити, що цієї неділі Україну відвідають спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Буданов припустив, що саме під час візиту спецпосланців Росія може не завдавати ударів по Києву.

За його словами, ймовірність відсутності російських атак по столиці під час візиту американських представників є, однак це лише припущення.

  • Зеленський заявив, що Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб американські переговорники могли безпечно прибути до Москви. Від РФ очікували дзеркальної відповіді без повітряних обстрілів.
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