Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

Поблизу ЗАЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту лінії електропередач, – МАГАТЕ

Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня.

Поблизу ЗАЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту лінії електропередач, – МАГАТЕ
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

5 вересня біля окупованої Запорізької АЕС оголосили тимчасове локальне перемир’я, за посередництва МАГАТЕ, для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередач. Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня та використовує аварійні дизель-генератори.

Про це пише МАГАТЕ у мережі "Х".

"Ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності, щоб забезпечити ремонт ліній електропередач, необхідний для відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після тривалого відключення", – повідомили в агентстві.

Реклама

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з агентством задля забезпечення ядерної безпеки.

"У межах тимчасового перемир’я навколо пошкодженої лінії електропередачі українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії сьогодні після розмінування території", – ідеться у повідомленні МАГАТЕ.

Читайте такожУ МАГАТЕ попередили про ризик повного знеструмлення ЗАЕС приблизно за 10 днів

Через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з’єднання з останньою доступною лінією електропередачі 330-кВт "Фероплавна-1".

Відтоді Запорізька АЕС використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом.

МАГАТЕ попереджає, що запаси дизельного палива на станції скорочуються. Якщо зовнішнє електропостачання не вдасться відновити або на ЗАЕС не доставлять додаткове паливо, протягом кількох днів може виникнути загроза повного знеструмлення.

За даними МАГАТЕ, нинішня домовленість стала вже сьомим локальним перемир’ям, досягнутим за посередництва агентства для проведення робіт, пов’язаних із ядерною безпекою.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies