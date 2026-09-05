Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня.

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5 вересня біля окупованої Запорізької АЕС оголосили тимчасове локальне перемир’я, за посередництва МАГАТЕ, для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередач. Станція залишається без зовнішнього живлення з 20 серпня та використовує аварійні дизель-генератори.

Про це пише МАГАТЕ у мережі "Х".

"Ще одне локальне перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності, щоб забезпечити ремонт ліній електропередач, необхідний для відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС після тривалого відключення", – повідомили в агентстві.

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з агентством задля забезпечення ядерної безпеки.

"У межах тимчасового перемир’я навколо пошкодженої лінії електропередачі українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії сьогодні після розмінування території", – ідеться у повідомленні МАГАТЕ.

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Через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з’єднання з останньою доступною лінією електропередачі 330-кВт "Фероплавна-1".

Відтоді Запорізька АЕС використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення охолодження шести реакторів та басейнів із відпрацьованим ядерним паливом.

МАГАТЕ попереджає, що запаси дизельного палива на станції скорочуються. Якщо зовнішнє електропостачання не вдасться відновити або на ЗАЕС не доставлять додаткове паливо, протягом кількох днів може виникнути загроза повного знеструмлення.

За даними МАГАТЕ, нинішня домовленість стала вже сьомим локальним перемир’ям, досягнутим за посередництва агентства для проведення робіт, пов’язаних із ядерною безпекою.