Стало відомо про ще трьох жертв російських обстрілів Херсона

Сьогодні у Дніпровському районі окупанти вбили чоловіка та жінку.

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Російські окупанти вбили сьогодні двох людей у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістали чоловік та жінка.

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Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих.

Окрім того, у лікарні померла жінка, яка вчора вдень постраждала через удар російського дрона по маршрутці у Центральному районі Херсона. 76-річну херсонку евакуювали до Миколаєва з пораненням голови, вибуховою та відкритою черепно-мозковою травмами, однак врятувати її не вдалося.

Як повідомили в ОВА, сьогодні орієнтовно о 09:30 росіяни атакували безпілотником літню жінку у Дніпровському районі Херсона. У 86-річної херсонки діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї та руки.

Близько 10:00 росіяни обстріляли район з артилерії. Через ворожий удар постраждали 87-річна жінка та 75-річний чоловік. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Також під удар потрапив 53-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму.

Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів у лікарні.