Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСуспільствоВійна

Стало відомо про ще трьох жертв російських обстрілів Херсона

Сьогодні у Дніпровському районі окупанти вбили чоловіка та жінку.

Стало відомо про ще трьох жертв російських обстрілів Херсона
Фото: З відкритих джерел

Російські окупанти вбили сьогодні двох людей у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через ворожий обстріл поранення, несумісні з життям, дістали чоловік та жінка. 

Реклама

Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих. 

Окрім того, у лікарні померла жінка, яка вчора вдень постраждала через удар російського дрона по маршрутці у Центральному районі Херсона. 76-річну херсонку евакуювали до Миколаєва з пораненням голови, вибуховою та відкритою черепно-мозковою травмами, однак врятувати її не вдалося.

Як повідомили в ОВА, сьогодні орієнтовно о 09:30 росіяни атакували безпілотником літню жінку у Дніпровському районі Херсона. У 86-річної херсонки діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї та руки.

Близько 10:00 росіяни обстріляли район з артилерії. Через ворожий удар постраждали 87-річна жінка та 75-річний чоловік. Попередньо, вони дістали вибухові травми. Також під удар потрапив 53-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму. 

Усі потерпілі перебувають під наглядом лікарів у лікарні.

  • Зранку 5 вересня російські війська атакували Херсон та селище Молодіжне ударними дронами. Внаслідок ворожих атак постраждали семеро людей, усі вони отримують медичну допомогу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies