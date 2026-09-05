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Сили оборони продовжують виконання визначених завдань

Для окремих завдань діє обмежений режим тиші.

Сили оборони продовжують виконання визначених завдань
Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують виконання визначених завдань з оборони держави відповідно до плану. Водночас на окремих напрямках надходять вказівки щодо обмеженого або часткового режиму тиші. 

Про це повідомили "Суспільному" у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

У Головному управлінні комунікацій ЗСУ наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім чи несиметричним, оскільки це створюватиме небезпеку для життя та здоров’я військовослужбовців.

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"Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", – сказав співрозмовник "Суспільного".

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов в ефірі "Суспільне Студія" повідомив, що підрозділ отримав розпорядження Генштабу ЗСУ не здійснювати ураження на оперативну глибину.

Водночас на тактичному рівні обмежень щодо ведення вогню та бойових дій у підрозділі не вводили.

"Суспільне" продовжує отримувати інформацію від підрозділів Сил оборони щодо вказівок про дотримання режиму тиші.

Співрозмовники "Суспільного" з управління двох бригад на Донеччині спростували інформацію про запровадження такого режиму. Аналогічну позицію озвучили й у бригаді, яка перебуває на півночі Харківщини.

Водночас станом на ранок до командування Сил територіальної оборони "Північ" надійшла вказівка про запровадження режиму тиші.

  • Учора президент України Володимир Зеленський пообіцяв на період 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа. 
  • Від РФ вимагалося дзеркальних дій: без повітряних обстрілів.
  • Станом на ранок 4 вересня РФ продовжує обстріли українських міст. На Херсонщині відомо про сімох поранених. У Павлограді горять вантажівки, у Запоріжжі ворожий дрон влучив по автостоянці. Там теж пожежі.
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