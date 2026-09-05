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Унаслідок ударів росіян по Запоріжжю поранено чоловіка (оновлено)

Пошкоджено житловий будинок.

Унаслідок ударів росіян по Запоріжжю поранено чоловіка (оновлено)
Наслідки російських обстрілів Запоріжжя

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поранення дістав чоловік. Медики доправляють його до лікарні.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста.

Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях.

На місцях руйнувань працюють комунальні служби.

Наслідки російських обстрілів Запоріжжя
Наслідки російських обстрілів Запоріжжя

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