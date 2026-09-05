Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Поранення дістав чоловік. Медики доправляють його до лікарні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста.
Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях.
На місцях руйнувань працюють комунальні служби.
- Упродовж минулої доби армія РФ здійснила 1032 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Шестеро людей поранені. Надійшли 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.