Унаслідок зруйновано приватний будинок, російські безпілотники ударили по автостоянці та нежитлових будівлях.

Раніше повідомлялося, що внаслідок дронових атак Росії на Запоріжжя зайнялися пожежі в різних районах міста .

Поранення дістав чоловік. Медики доправляють його до лікарні.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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