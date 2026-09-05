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На Харківщині через атаки російських FPV-дронів постраждали троє людей

Ворожі дрони атакували цивільне авто поблизу Безруків та приватне подвір’я у Слатиному.

На Харківщині через атаки російських FPV-дронів постраждали троє людей
Фото: Дергачівська МВА

Вранці 5 вересня російські військові атакували FPV-дронами селища Безруки та Слатине на Харківщині. Унаслідок ударів постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 5:40 на автодорозі Дергачі - Козача Лопань поблизу Безруків російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.

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У машині перебували 53-річний чоловік та 54-річна жінка, обидвоє – жителі Харкова. Внаслідок удару вони зазнали контузій та отримали струс мозку.

У жінки також діагностували численні уламкові поранення різних частин тіла. Її стан оцінюють як важкий.

Обох постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, де їм надають медичну допомогу.

Приблизно в цей самий час ще один російський FPV-дрон влучив у приватне подвір’я у Слатиному. Там перебував 65-річний місцевий житель.

Чоловік отримав легкі уламкові поранення спини. Він самостійно дістався Дергачівської центральної лікарні, де звернувся по медичну допомогу.

За попередніми даними, загрози його життю та здоров’ю немає.

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