На Харківщині через атаки російських FPV-дронів постраждали троє людей

Вранці 5 вересня російські військові атакували FPV-дронами селища Безруки та Слатине на Харківщині. Унаслідок ударів постраждали троє людей.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Близько 5:40 на автодорозі Дергачі - Козача Лопань поблизу Безруків російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль.
У машині перебували 53-річний чоловік та 54-річна жінка, обидвоє – жителі Харкова. Внаслідок удару вони зазнали контузій та отримали струс мозку.
У жінки також діагностували численні уламкові поранення різних частин тіла. Її стан оцінюють як важкий.
Обох постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, де їм надають медичну допомогу.
Приблизно в цей самий час ще один російський FPV-дрон влучив у приватне подвір’я у Слатиному. Там перебував 65-річний місцевий житель.
Чоловік отримав легкі уламкові поранення спини. Він самостійно дістався Дергачівської центральної лікарні, де звернувся по медичну допомогу.
За попередніми даними, загрози його життю та здоров’ю немає.
- Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів люди не постраждали.