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Зеленський поговорив із представниками США, які приїхали до Росії

Упродовж суботи-понеділка Україна пообіцяла не атакувати міста, які залучені в переговорному процесі, заявив президент.

Зеленський поговорив із представниками США, які приїхали до Росії
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів перемовини із американською делегацією, яка прибула до Росії.

За його словами, представники США «вже почали сьогодні роботу з російською стороною». 

«З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», - заявив Зеленський.

Президент додав, що нині також заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари і головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України, а також активних оборонних операцій. 

Зеленський зауважив, що в дипломатичній сфері «наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними». 

«План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови», - додав глава держави.

  • Учора президент пообіцяв на 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа. 
  • Від РФ вимагали дзеркальні дії: без повітряних обстрілів.
  • Станом на ранок 4 вересня Росія продовжує обстріли українських міст. 
  • Спецпредставники президента США Віткофф і Кушнер прибули до Москви для переговорів щодо завершення війни в Україні. Пперед тим Дональд Трамп заявив, що Штати мають нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни.
  • Після візиту до Москви Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.
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