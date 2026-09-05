Зеленський поговорив із представниками США, які приїхали до Росії

Упродовж суботи-понеділка Україна пообіцяла не атакувати міста, які залучені в переговорному процесі, заявив президент.

Володимир Зеленський провів перемовини із американською делегацією, яка прибула до Росії.

За його словами, представники США «вже почали сьогодні роботу з російською стороною».

«З моменту цієї нашої розмови готові дотримуватись режиму припинення повітряних ударів щодо міст, які задіяні у перемовному процесі. Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», - заявив Зеленський.

Президент додав, що нині також заслухав доповіді міністра оборони Євгенія Хмари і головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, динаміки загроз у повітряному просторі України, а також активних оборонних операцій.

Зеленський зауважив, що в дипломатичній сфері «наші дії мають бути й будуть так само на сто відсотків сильними та ефективними».

«План дипломатичних заходів на завтра в Києві за участі американської команди затверджений. Чекаємо на Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера й готові до змістовної розмови», - додав глава держави.

Учора президент пообіцяв на 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа.

Від РФ вимагали дзеркальні дії: без повітряних обстрілів.

Станом на ранок 4 вересня Росія продовжує обстріли українських міст.