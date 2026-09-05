Александар Вучич очолить список Сербської прогресивної партії і піде у відставку з посади президента

Головний комітет Сербської прогресивної партії (SNS) одноголосно ухвалив рішення, що сербський президент Александар Вучич очолить виборчий список і стане кандидатом у прем'єр-міністри на майбутніх виборах.
Нинішній очільник країни заявив, що подасть заяву про відставку з посади президента Сербії одразу після завершення всіх запланованих міжнародних візитів і виконання державних обов'язків, пише RTS.
За його словами, до виборів залишається близько п'ятдесяти днів.
Вучич також запропонував реформувати майбутній уряд, скоротивши його склад до прем'єра і 12 міністрів. Крім того, він закликав урядовців проводити засідання міністерських колегій у регіонах країни, а не лише в Белграді.
- Ще у липні Вучич заявив, що подасть у відставку з посади глави держави за кілька днів після того, як оголосить дострокові парламентські вибори.