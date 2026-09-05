Італії вже запровадили низку заходів для захисту свободи демократичного волевиявлення.

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Департамент інформації та безпеки Італії (DIS) заявив, що в країні вже вживають заходів для захисту парламентських виборів 2027 року від можливого іноземного втручання, зокрема з боку Росії.

Про це повідомляє ANSA.

Генеральний директор DIS Вітторіо Ріцці заявив, що питання безпеки виборчого процесу стосується не лише Італії, а й усіх держав, де вибори відбудуться у 2026 та 2027 роках.

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За його словами, відповідно до рекомендацій парламентського комітету з нагляду за спецслужбами COPASIR, в Італії вже запровадили низку заходів для захисту свободи демократичного волевиявлення.

DIS координує діяльність італійських спецслужб: Агентства внутрішньої інформації та безпеки AISI та Агентства зовнішньої інформації та безпеки AISE.

Заява італійської розвідки пролунала після попередження віцепрем'єра та міністра закордонних справ Антоніо Таяні про можливі спроби Москви вплинути на майбутні вибори.

"Не можна виключати, що можуть бути спроби впливати на вибори в країнах, де відбувається голосування. Я переконаний, що це може статися, тому потрібно діяти заздалегідь", – заявив Таяні.

Він наголосив, що ризик російського втручання стосується не лише Італії, а й інших країн Євросоюзу.

За даними ANSA, можливий російський вплив на вибори обговорюють і всередині урядової коаліції.

Таяні назвав ризик впливу Москви на вибори "суттєвим".

Водночас віцепрем'єр Маттео Сальвіні заявив, що не бачить підстав для "антиросійської тривоги".