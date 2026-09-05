Німеччина закликає ЄС суттєво скоротити видачу туристичних віз росіянам

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Німеччина закликає країни Євросоюзу суттєво скоротити видачу туристичних віз громадянам РФ. У Берліні вважають, що нинішні масштаби видачі віз суперечать санкційній політиці ЄС та створюють додаткові безпекові ризики.

Про це пише The Guardian.

У МЗС Німеччини заявили, що країни ЄС видають росіянам занадто багато туристичних віз. На думку німецького уряду, така практика не відповідає логіці санкцій проти Росії та ускладнює контроль за людьми, які в'їжджають до Євросоюзу.

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Дискусія загострилася після розслідування ймовірної спроби атаки на аеропорт Лейпцига із використанням безпілотників та вибухівки.

За даними видання, у справі фігурує громадянин Білорусі, який також має російський паспорт. До Шенгенської зони він потрапив за туристичною візою, виданою посольством Італії в Мінську. Водночас джерела у сфері безпеки припускають, що до самої Італії чоловік не їздив.

За статистикою, яку наводить The Guardian, у 2025 році найбільше шенгенських віз громадянам Росії серед країн ЄС видала Італія.

На Італію, Францію та Іспанію разом припало близько трьох чвертей усіх заявок на шенгенські візи від росіян.

Італія у 2025 році видала громадянам РФ понад 165 тисяч віз. Для порівняння, у 2021 році таких віз було майже 64 тисячі.

Водночас Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Чехія майже повністю припинили видачу туристичних віз росіянам, запровадивши національні обмеження, жорсткіші за загальноєвропейські.

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав ЄС максимально скоротити видачу туристичних віз громадянам Росії.

За його словами, можливість вільно пересуватися територією Євросоюзу може використовуватися для шпигунської діяльності та диверсій.

Після звернень німецької сторони міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні доручив перевірити обставини видачі візи чоловікові, який фігурує у справі щодо можливого нападу на аеропорт Лейпцига.