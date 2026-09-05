Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яка є фавориткою майбутніх президентських виборів, відповіла на звинувачення центриста Едуара Філіппа у намірі припинити допомогу Україні.

У мережі X Ле Пен заявила, що її "Національне об'єднання" виступає за скликання міжнародної мирної конференції для припинення "кривавої бійні в Україні з 2 мільйонами жертв".

Вона пригадала Філіппу час його прем'єрства, коли російський диктатор Путін отримав урочистий прийом у Версалі та у форті Брегансон, а у Гаврі у 2019 році з помпою приймали російського "очільника уряду" - цю посаду тоді посідав експрезидент Росії Дмитро Медведєв.

"Ваш міжнародний доробок такий же жалюгідний, як і ваші результати в економічній та бюджетній сферах", - написала Ле Пен супернику на виборах.

Згідно з опитуваннями, лідерка ультраправих перемагає у другому турі будь-кого із суперників, особливо в разі відмови центристів зробити ставку на єдиного кандидата. Перший тур виборів президента відбудеться у Франції 18 квітня 2027 року.