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Ле Пен дорікнула головному конкуренту на виборах розкішними прийомами Путіна в Парижі

Лідерка ультраправих хоче скликати мирну конференцію щодо України.

Ле Пен дорікнула головному конкуренту на виборах розкішними прийомами Путіна в Парижі
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яка є фавориткою майбутніх президентських виборів, відповіла на звинувачення центриста Едуара Філіппа у намірі припинити допомогу Україні.

У мережі X Ле Пен заявила, що її "Національне об'єднання" виступає за скликання міжнародної мирної конференції для припинення "кривавої бійні в Україні з 2 мільйонами жертв".

Вона пригадала Філіппу час його прем'єрства, коли російський диктатор Путін отримав урочистий прийом у Версалі та у форті Брегансон, а у Гаврі у 2019 році з помпою приймали російського "очільника уряду" - цю посаду тоді посідав експрезидент Росії Дмитро Медведєв. 

"Ваш міжнародний доробок такий же жалюгідний, як і ваші результати в економічній та бюджетній сферах", - написала Ле Пен супернику на виборах.

Згідно з опитуваннями, лідерка ультраправих перемагає у другому турі будь-кого із суперників, особливо в разі відмови центристів зробити ставку на єдиного кандидата. Перший тур виборів президента відбудеться у Франції 18 квітня 2027 року.

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