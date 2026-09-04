США та союзники вимагають від МАГАТЕ доповіді про Іран до Радбезу ООН

США та союзники вимагають від ради директорів МАГАТЕ доповіді про Іран до Ради Безпеки ООН.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина закликали, щоб рада наглядового органу ООН з ядерної безпеки ухвалила резолюцію, яка б вперше за 20 років доповіла Раді Безпеки ООН про Іран.

Документ може стати продовженням резолюції, прийнятої минулого року, яка оголосила Іран таким, що порушив свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї, тоді під час розслідування виявили сліди урану на незаявлених об'єктах.

З лютого 2026 Іран не допускає інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії повернутися на об'єкти бомбардувань або перевірити залишки запасів збагаченого урану, частина якого була збагачена до 60%.

МАГАТЕ заявило, що обсяг збагачення до такого рівня викликає серйозне занепокоєння. За їх оцінками, до бомбардування об'єктів Ірану було збагачено до цього рівня 440,9 кг урану. Цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для створення 10 ядерних боєголовок, згідно з показниками МАГАТЕ.