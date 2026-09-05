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Щонайменше 2 людини загинули внаслідок двох вибухів на військовій базі у Болівії

Вибухи сталися у зоні, яка використовувалася для зберігання піротехнічних матеріалів.

Щонайменше 2 людини загинули та понад 50 отримали поранення внаслідок двох вибухів у армійських казармах у Болівії.

Про це пише DW з посиланням на місцеву владу.

Раніше поліція повідомляла про щонайменше двох загиблих та кількох зниклих безвісти.

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Попередньо, вибух стався близько 21:30 за київським часом у зоні, яка використовувалася для зберігання піротехнічних матеріалів.

Вибух стався у західному місті В’яча, приблизно за 30 кілометрів від столиці Ла-Пас, на військовій базі, де зберігалися феєрверки. Однак владі ще належить встановити причину вибуху.

Міністр оборони Ернесто Жустініано повідомив, що 52 поранених були цивільними особами, а решта – військовослужбовцями.

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