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​У Загребі десятки тисяч людей вийшли на протест через звалище

Це одна з найбільших акцій протесту в столиці Хорватії за останні роки.

​У Загребі десятки тисяч людей вийшли на протест через звалище
Це одна з найбільших акцій за останні роки
Фото: Jutarnji

У центрі Загреба в суботу, 5 вересня, відбулася одна з найбільших за останні кілька років акцій протесту в Хорватії. Десятки тисяч людей вимагали від уряду пришвидшити очищення території в регіоні Ліка, де зберігаються понад 30 тисяч тонн відходів.

Про це пише Reuters.

Акцію назвали "Маршем за Ліку" – на честь гірського регіону в центральній частині країни, де виявили нелегально накопичені відходи. Екологічні організації заявляють, що забруднення вже становить загрозу для повітря, ґрунту та води, зокрема питної.

Минулого року хорватська влада виявила поблизу міста Госпич від 34 до 37 тисяч тонн відходів. Значну частину сміття, за даними влади та екологів, завезли з Італії у 2023-2024 роках.

Учасники протесту звинувачують уряд у надто повільній реакції та вимагають якнайшвидше прибрати відходи з території.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відвідав Госпич у середу, 2 вересня. Він заявив, що уряд уже визначив підрядника для першого етапу очищення території. На цьому етапі планують вивезти відходи із забрудненої ділянки.

  • Екологічна проблема в Ліці привернула увагу через особливості регіону: ця територія відома великими площами відносно незайманої природи. Екологи побоюються, що тривале зберігання відходів може завдати ще більшої шкоди довкіллю та водним ресурсам.
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