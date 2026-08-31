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Після атак РФ погіршилася якість повітря у п’яти населених пунктах Київщини

Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил, який може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Після атак РФ погіршилася якість повітря у п’яти населених пунктах Київщини
Ліквідація пожежі після обстрілів росіян на Київщині

Унаслідок ворожих атак погіршення якості повітря зафіксували у п’яти населених пунктах Київщини.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари

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Спостереження встановило, що основний забруднювач в помірних концентраціях зараз – дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

Фахівці радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води і за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 31 серпня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району. 

Моніторинг проводять цілодобово у автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

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