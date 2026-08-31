У Харкові затримали безробітного, якого підозрюють у роботі на Росію

Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Служба безпеки затримала у Харкові ще одного підозрюваного у роботі на Росію. Як пише пресслужба СБУ, чоловік відстежував для РФ місця дислокації українських військових, по яких окупанти готували ракетно-бомбові удари.

Зʼясували, що коригуванням атак займався безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.

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Чоловік пішки обходив територію обласного центру, щоб виявити, зняти на телефон і передати ворогу координати місць базування Сил оборони. Встановили, що пріоритетними цілями були запасні командні пункти та об’єкти укриття українських військ у Харкові.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували, як інформатор шпигував поблизу тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, що беруть участь у боях на передовій. Після документування роботи коригувальника співробітники Служби безпеки затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього знайшли смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Розслідують всі обставини злочину, і тому дії чоловіка можуть додатково кваліфікувати.